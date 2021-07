തട്ടിൽ ഹരിതവിപ്ലവം; മണ്ണില്ലാതെ പച്ചപിടിക്കും പഴം, പച്ചക്കറികൾ

ദുബായ് ∙ മണ്ണുതൊടാതെ പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും വിളയിക്കുന്ന വൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ദുബായ്. പടുകൂറ്റൻ തട്ടുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിനു ടൺ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രോപോണിക് പദ്ധതി ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സിറ്റിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.

പ്രമുഖ കമ്പനിയായ സൊകോവൊയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരുലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലേറെ സ്ഥലത്ത് സജ്ജമാക്കിയ ഹൈടെക് തട്ടുകളിൽ തക്കാളി, വിവിധയിനം തണ്ണിമത്തൻ, സ്ട്രോബറി, നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, ഇലവർഗങ്ങൾ, കാപ്സിക്കം, കുക്കുംമ്പർ എന്നിങ്ങനെ യുഎഇ വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ള നൂറോളം ഇനങ്ങൾ വിളയിക്കും.

ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ പ്രമുഖ ഷെഫുമാരും തയാറാണ്. വിതരണ ശൃംഖലയടക്കം ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും രൂപരേഖ തയാറാക്കിയാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. ഇറക്കുമതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി പഴം, പച്ചക്കറി, മത്സ്യ-മാംസ ഉൽപാദനം കൂട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യോൽപാദന മേഖലയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ യുഎഇ തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യത്തെ 177ൽ ഏറെ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതിയേക്കാൾ 4 ഇരട്ടി വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നുമ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേൽ, യുകെ, ബ്രസീൽ, ഡെൻമാർക്ക്, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, യുറഗ്വായ് എന്നിവയടക്കം 40 രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ പദ്ധതികൾക്കു തയാറെടുക്കുകയാണ് യുഎഇ. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ, ജനസംഖ്യാ വർധന, പകർച്ചവ്യാധികളടക്കമുള്ള മറ്റു വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ മൂലം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കാർഷിമേഖല വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

വെല്ലുവിളിയിൽ വാടില്ല

വരണ്ട മണ്ണ്, ജല ലഭ്യതക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾക്ക് വൻ വെല്ലുവിളിയായതിനാൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്, എയിറോപോണിക് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ വൻ സാധ്യതയാണെന്ന് ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി എംഡി: സൗദ് അൽ ഷവാരെബ് പറഞ്ഞു.

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ ഭക്ഷ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുണ്ട്. വിവിധ സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം. കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര കമ്പനികൾ പുതിയ സംരംഭങ്ങളുമായി എത്തുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തട്ടിൽ ഹരിതവിപ്ലവം

കൂറ്റൻ തട്ടുകളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ്, എയ്റോപോണിക്സ് എന്നിവ. ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ചെടികളുടെ വേര് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കും. എയ്റോപോണിക്സിൽ മുങ്ങില്ല. പ്രത്യേകതരം തട്ടുകളിലെ അറകളിലാണു െചടികൾ വളരുക. ചെടികളുടെ വേരിലും കാണ്ഡത്തിലും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ജലമിശ്രിതം നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു.

ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ചെടി വളരുന്നു. ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.എയ്റോപോണിക്സ്, അക്വാപോണിക്സ് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ധാന്യങ്ങളും മത്സ്യവിസർജ്യവും മറ്റും വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്നതാണ് ഒരുരീതി. മറ്റു വളപ്രയോഗമില്ല. പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ പൊടികൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി.

പ്രത്യേകതകൾ

∙ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഹൈഡ്രോപോണിക് സംവിധാനത്തിന്റെ ആധുനിക പതിപ്പ്.

∙ ഏതുകാലാവസ്ഥയിലും കൃഷി നടത്താം.

∙ സ്വാഭാവിക വെളിച്ചം പരമാവധി ഉള്ളിലെത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള മേൽക്കൂര നിർമാണമായതിനാൽ വൈദ്യുതിച്ചെലവ് കുറയും.

∙ ഉൽപന്നങ്ങൾ തരംതിരിക്കാനും പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് അതിവേഗം ലഭ്യമാകും. ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കും.

