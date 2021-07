ദുബായ് വീസ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പുതുക്കാം; പ്രവാസികൾക്ക് അശ്വാസം

ദുബായ് ∙ ദുബായിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത, തങ്ങളുടെ വീസ ഇനിമുതൽ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ തന്നെ പുതുക്കാം. ഇതിനായി ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് (https://amer.gdrfad.gov.ae/visa-inquiry) ഒരുക്കിയതായി ദുബായ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒാഫ് റസിഡൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് (ജിഡിആർഎഫ്എ) അറിയിച്ചു.

വീസ നമ്പർ, പേര്, ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്, ജനന തീയതി എന്നിവ മാത്രം നൽകി വീസ പുതുക്കാവുന്നവിധം ലളിതമാണ് വെബ് സൈറ്റിലൂടെയുള്ള നടപടികൾ. തങ്ങളുടെ വീസ പുതുക്കൽ അപേക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ചും കാലാവധി സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ഇതിലൂടെ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ദുബായ് വീസക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിലവിൽ ഇൗ അവസരം.

വിമാന സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികള‌ടക്കമുള്ളവർക്കു പുതിയ സംവിധാനം ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നാട്ടിലുള്ള പലരും തങ്ങളുടെ വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കു വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനാൽ, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും ഏറെയാണ്. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്: https://amer.gdrfad.gov.ae/visa-inquiry



English Summary : Residents can renew their visas using smart phone