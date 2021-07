ദുബായ് ∙ ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ 3 മാസത്തിൽ കവിയാത്ത തടവോ ചുരുങ്ങിയത് 5,000 ദിർഹം പിഴയോ ശിക്ഷയെന്നു യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. ചില കേസുകളിൽ തടവും പിഴയും ഉണ്ടാകും.

യുഎഇ അംഗീകൃത ൈലസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റമാണ്. നിയമലംഘകരെ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

