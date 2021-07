അവധിയാത്രയ്ക്കു മുൻപ് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ മറക്കരുതേ

ദുബായ്∙ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന അവധിക്കു പോകുന്നവർ യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കണമെന്നു പൊലീസ്. ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയൽക്കാരുടെ പരാതിപ്രകാരം ചില വീടുകൾ തുറന്ന് അകത്തു കടക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. കൊലപാതകമോ മരണമോ സംഭവിച്ചോയെന്നുറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 5 മാസത്തിനിടെ 139 ഫ്ലാറ്റുകളും വില്ലകളും തുറക്കേണ്ടിവന്നതായും ദുബായ് പൊലീസ് റസ്ക്യൂ ഡിപാർട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.കുട്ടികൾ ശുചിമുറിയിലും ഫ്ലാറ്റിലും കുടുങ്ങുക, താക്കോൽ അകത്തു വച്ച് വാതിലടയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ പലരും പൊലീസ് സഹായം തേടുന്നു.പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണു പലപ്പോഴും ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നത്.

യാത്രകൾക്കു മുൻപ് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കണം. താമസമില്ലാത്ത വീടുകൾ 24 മണിക്കൂറും പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണ പരിധിയിലാക്കുന്ന സ്മാർട് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. നിലവിൽ 5,000 വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിർമിതബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനമുള്ള വീടുകളിലൊന്നും കവർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: Dubai Police respond to over 100 complaints of foul smell from empty flats.