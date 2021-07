കൊലനടന്ന ദിവസം കേരളത്തിൽ, എന്നിട്ടും ജയിലിൽ; മലയാളിയുടെ മോചനത്തിന് ദയാധനം അഭികാമ്യം

ദുബായ്∙ കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം നാട്ടിലായിരുന്നിട്ടും ഷാർജയിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി സയ്യിദ് ഫസലു റഹ്മാന്റെ മോചനത്തിന് ദയാധനം നൽകുകയാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമെന്ന് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സലാം പാപ്പിനിശ്ശേരി.

ഫസലു റഹ്മാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമൂലം കേസ് നീണ്ടുപോകുമെന്നല്ലാതെ മോചനം സാധ്യമാകില്ലെന്നു കണ്ടാണ് ദയാധനം നൽകി മോചനം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്.

മരിച്ച ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിതായും സലാം പാപ്പിനിശ്ശേരി വ്യക്തമാക്കി. 2007 ഫെബ്രുവരി 27നാണ് ഫാദി മുഹമ്മദ് അൽ ബെയ്റൂട്ടി എന്ന ലബനൻ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

2017ലാണ് ഫസലു റഹ്മാൻ അറസ്റ്റിലായത്. എന്നാൽ കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം ഫസലു നാട്ടിലായിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശുചിമുറിയിൽ ഫസലുവിന്റെ വിരലടയാളം കണ്ടെത്തിയതാണ് വിനയായത്. അതേ സമയം ഫാദി മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ ശുചീകരണ ജോലിക്ക് ഫസലു പോയതുകൊണ്ടാണ് വിരലടയാളം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.

പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഫസലും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിരപരാധിയാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ദയാധനം നൽകി മോചനം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്.

English Summary : Lawyer Salam pappinisserry on the acquittal of Fasalu Rahman in Sharjah jail.