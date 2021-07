കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുവൈത്തിലും സെൻ‌റർ. ഇതാദ്യമായാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുവൈത്തിൽ സെൻ‌റർ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കുവൈത്തിൽ മാത്രമേ സെൻ‌റർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നിരന്തരം നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിൻ‌റെ ഫലമായാണ് അത്.

കുവൈത്തിലേത് ഉൾപ്പെടെ 198 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുക. സെപ്റ്റംബർ 12നാകും പരീക്ഷ. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടാകും പരീക്ഷ നടത്തുക.

English Summary : NEET exam centre has been opened in Kuwait for first time in history