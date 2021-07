ഖത്തറിൽ ‌അവധിക്കാല വീടുകൾ ഇനി ഹോട്ടലുകളാവും

ദോഹ∙ അവധിക്കാല താമസത്തിനുള്ള വീടുകൾ ഹോട്ടലുകളായി പരിഗണിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി.

പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽതാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗം.ടൂറിസം നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച നിയമ പ്രകാരം അവധിക്കാല താമസത്തിനുള്ള വീടുകൾ ഹോട്ടൽ സ്ഥാപനങ്ങളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തിനാണ് അംഗീകാരം.

താമസയോഗ്യവും, ഗൃഹോപകരണങ്ങളോടു കൂടിയ പാർപ്പിട യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഹോളിഡേ വീടുകളായി കണക്കാക്കുന്നത്. മുറികൾ, അപ്പാർട്‌മെന്റുകൾ, വീടുകൾ, വില്ലകൾ, ക്യാംപുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടും. പ്രതിദിന, വാരാന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ താഴെയോ വാടകയ്ക്ക് നൽകും.

