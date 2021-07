ഹജിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരിൽ പകുതിയിലേറെയും മലയാളികൾ

റിയാദ്∙ പരിമിത തോതിൽ നടക്കുന്ന ഹജിൽ ഇടംപിടിക്കാനായ സന്തോഷത്തിൽ മലയാളികൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുനൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരിൽ പകുതിയിലേറെയും മലയാളികളാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കു മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യം അനുമതി. സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന 150 രാജ്യക്കാരായ 5,58,270 അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് 60,000 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഹജു ചെയ്യാത്ത 18നും 65നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളില്ലാത്തവരും 2 ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

പ്രാർഥനാ മനസുകളോടെ മലയാളികൾ

അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സുഗമമായി ഹജ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്ന പ്രാർഥനയിലാണെന്നും മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയും ജിദ്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറുമായ അൻഫൽ ബഷീർ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും ഇതേ ആശുപത്രിയിലെ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറുമായ ജെനി അൻഫലുമൊന്നിച്ചാണ് ഹജ് നിർവഹിക്കുക. മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു ഭാഷകളിൽ നടന്നുവരുന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് സജ്ജമായതായി 38കാരൻ പറഞ്ഞു.

കോവിഡും കടുത്ത ചൂടും അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി നടക്കുന്ന ഹജിൽ ആശങ്കകളില്ലെന്നു മലപ്പുറം മുന്നിയൂർ സ്വദേശിയും ജിദ്ദയിലെ അൽഹസ്മി കമ്പനി പർച്ചേസിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവുമായ അബ്ദുൽഗഫൂർ പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ ആളുകൾ കുറവായതിനാൽ ആയാസരഹിതമായി ഹജ് പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് 50കാരൻ. ഹജിനു അനുമതി ലഭിച്ച അറുപതിനായിരം പേരിൽ ഒരാളാകാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2020ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ സർക്കാർ ചെലവിലാണ് ഹജ് നിർവഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഹജ് ഏജൻസികൾ വഴി നികുതി കൂടാതെ 12,000, 14,000, 16,000 റിയാൽ വീതമുള്ള 3 പാക്കേജുകളിലായിരുന്നു റജിസ്ട്രേഷൻ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാക്കേജിൽ നികുതി ഉൾപ്പെടെ 13,931 റിയാൽ വരും. നൂറുകണക്കിനു മലയാളികൾ ഹജിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അനുമതി സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും വർധിച്ച തുക മൂലം പലർക്കും പിൻമാറേണ്ടിവന്നു. നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇൗ മാസം 17ന് എൻട്രി പോയിന്റുകളിലെത്തണം

സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്ക് 17ന് എൻട്രിപോയിന്റുകളായ അൽസഈം ഹാൾ (അൽജുമൂം ഏരിയ), അൽ അസീൽ ഹാൾ (ഷറഅ് ഏരിയ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്താനാണ് നിർദേശം. ഇവിടന്ന് 20 പേർക്കു ഒരു സൂപ്പർവൈസർ എന്ന കണക്കിൽ ബസുകളിൽ ഹറം പള്ളിയിൽ എത്തിച്ച് അകലം പാലിച്ച് പ്രദക്ഷിണത്തിന് അവസരമൊരുക്കും. തുടർന്ന് 18ന് തീർഥാടകരെ മിനായിലെ തമ്പുകളിൽ എത്തിച്ച് ഹജിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തും. ഇതോടെയാണു ഹജിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകുക. 19നാണ് ഹജിന്റെ സുപ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫാ സംഗമം. 20ന് ബലിപെരുന്നാൾ.

