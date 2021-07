ദുബായ് ∙ വീസ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം കൂടി തുറന്നു. ഷറഫ് ഡിജി മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപം സെൻട്രൽ മാളിൽ തുറന്ന കേന്ദ്രം ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 7.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു 2.30വരെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇതോടെ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഫിറ്റ്നസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 17 ആയി.

English Summary : New medical fitness centre opens in Dubai for residency visa