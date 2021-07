പെരുന്നാൾ ദിനം: സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർടിഎ, 19 മുതൽ ദുബായിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യം

ദുബായ്∙ പെരുന്നാൾ ദിന ഗതാഗത സമയക്രമം ആർടിഎ (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. 19 മുതൽ 22 വരെ മൾട്ടിലെവൽ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴികെ ദുബായിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യമാണെന്നും അറിയിച്ചു. അതേസമയം ആളുകൾ കോവിഡ് ചട്ടം പാലിക്കണമെന്നും യാത്രയ്ക്ക് അൽപം നേരത്തേ എത്തി മെട്രോയിലെയും മറ്റും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണമിടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനെസ് കേന്ദ്രങ്ങളും പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ അവധിയായിരിക്കും. അതേസമയം ഉം റമൂൽ, ദെയ്റ, അൽ ബർഷ, അൽ മനാരാ, ആർടിഎ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്മാർട് കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കും.

മെട്രോ റെഡ്-ഗ്രീൻ ലൈൻ

19 മുതൽ 22 വരെ എല്ലാദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ അടുത്തദിനം പുലർച്ചെ ഒന്നുവരെ പ്രവർത്തിക്കും. 23ന് രാവിലെ പത്തു മുതൽ അടുത്ത ദിനം പുലർച്ചെ ഒന്നു വരെയും 24 രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി 12 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ദുബായ് ട്രാം



19മുതൽ 22 വരെ രാവിലെ ആറു മുതൽ അടുത്ത ദിനം പുലർച്ചെ ഒന്നുവരെ. 23ന് രാവിലെ ഒൻപതു മുതൽ അടുത്തദിനം പുലർച്ചെ ഒന്നുവരെ. 24ന് രാവിലെ ആറു മുതൽ രാത്രി 12 വരെ.

ദുബായ് ബസുകൾ



ഗോൾഡ് സൂഖ്- രാവിലെ നാലര മുതൽ രാത്രി 12.30 വരെ. അൽ ഗുബൈബ- 4.15 മുതൽ പുലർച്ചെ 1.00വരെ. സത്വ-രാവിലെ 4.30 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. എന്നാൽ സി01 റൂട്ടിൽ 24 മണിക്കൂറും സേവനം. ഖിസൈസ്- രാവിലെ നാലര മുതൽ രാത്രി 12.04വരെ. അൽഖൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേഷൻ- രാവിലെ 5.05 മുതൽ രാത്രി 11.30വരെ. ജബൽഅലി സ്റ്റേഷൻ- രാവിലെ 4.58 മുതൽ രാത്രി 12.15വരെ.

ഇന്റർസിറ്റി ബസുകൾ



അൽ ഗുബൈബ- രാവിലെ 6.40 മുതൽ രാത്രി 10.20വരെ. യൂണിയൻ സ്ക്വയർ 4.25-പുലർച്ചെ 12.15, എത്തിസലാത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 6.00-രാത്രി 9.00, അബുഹെയ്ൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 6.20-രാത്രി 10.40, ഹത്ത സ്റ്റേഷൻ 5.30-രാത്രി 9.30, ഷാർജ അൽ ജുബൈൽ സ്റ്റേഷൻ 5.30-രാത്രി 11.15, അജ്മാൻ സ്റ്റേഷൻ 4.30 മുതൽ രാത്രി 11വരെ.

ജലഗതാഗതം



മറീന മാൾ, മറീന വാക്ക്, മറീന ടെറസ്, മറീന പ്രോംേനഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ വാട്ടർ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടാകും. സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള സേവനം രാവിലെ നാലു മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. വാട്ടർ ടാക്സികൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ രാത്രി എട്ടുവരെ.

അബ്രകൾ



ദുബായ് ഓൾഡ് സൂഖ്-ബനിയാസ് രാവിലെ പത്തുമുതൽ അടുത്ത ദിനം പുലർച്ചെ ഒന്നുവരെ. അൽ ഫാഹിദി-അൽ സബ്ഖാ രാവിലെ പത്തു മുതൽ രാത്രി 12.30വരെ. ബനിയാസ്-അൽ സീഫ് രാവിലെ പത്തു മുതൽ രാത്രി ഒന്നുവരെ. ദുബായ് ഓൾ സുഖ്-അൽ ഫാഹിദി-അൽസീഫ് വൈകിട്ട് നാലു മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. അൽ ജദ്ദാഫ്-ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി രാവിലെ എട്ടുമുതൽ രാത്രി 12 വരെ.

പരമ്പരാഗത അബ്രകൾ (വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക്)

ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് സ്റ്റേഷൻ- വൈകിട്ട് നാലു മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. ദുബായ് ക്രീക് വൈകിട്ട് നാലു മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. അൽ ജദ്ദാഫ്, ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി ഇതേ സമയം.

ദുബായ് ഫെറി

അൽ ഗുബൈബ -ദുബായ് വാട്ടർ കനാൽ -ദുബായ് മറീന മാൾ -രാവിലെ 11, ഉച്ചക്ക് ഒന്ന്, വൈകിട്ട് 6.30. രാവിലത്തെ സർവീസ് ദുബായ് വാട്ടർ കനാലിൽ അവസാനിക്കില്ല. മറീന മാൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന്, അഞ്ച് എന്നീ സമയങ്ങളിലും അൽ ഗുബൈബ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കും ഉണ്ടാകും.

ഷാർജയിൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ്

ഷാർജ∙ ബലി പെരുന്നാളിന് ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം 20 മുതൽ 22 വരെയാണ് സൗജന്യ പാർക്കിങ് അനുവദിച്ചതായി ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അറഫാ ദിനമായ 19ന് പാർക്കിങ് സൗജന്യമല്ല. ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും പാർക്കിങ് ഫീസ് നൽകേണ്ട, നീല നിറത്തിൽ സൂചനാ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തും സൗജന്യമില്ല. ഇവിടെ ഫീസ് നൽകിയാണ് ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിലും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യണം.

English Summary : RTA has announced five-day free parking from July 19 to 23 in Dubai