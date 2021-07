ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ ഇതു മറക്കരുതേ; നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി കുവൈത്ത്

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ വിദേശികളുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കുവൈത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും പുറത്തുള്ളവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണു നടപടിക്രമം.

തൊഴിൽ വീസയിലുള്ളവർക്കു കുവൈത്തിനകത്തു 2 വർഷത്തേക്കും കുവൈത്തിനു പുറത്താണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തേക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അനുവദിക്കും. ഗാർഹിക തൊഴിൽ വീസയിലുള്ളവർക്കു കുവൈത്തിനകത്തു 3 വർഷവും പുറത്ത് 1 വർഷവുമാണ് അനുവദിക്കുക.

ആശ്രിത വീസക്കാർക്ക് കുവൈത്തിനകത്തു 2 വർഷവും പുറത്ത് 1 വർഷവുമാണ് അനുവദിക്കുന്ന കാലാവധി.

