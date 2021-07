മസ്‌കത്ത് ∙ ബലി പെരുന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച് ഈ മാസം 20ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മസ്‌കത്ത് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 20, 21, 22 തീയതികളില്‍ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ അന്നേ ദിവസങ്ങളില്‍ എംബസിയുടെ പൊതുസേവന വിഭാഗങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് 98282270 എന്ന നമ്പറിലും കമ്യൂണിറ്റി വെല്‍ഫെയര്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് 80071234 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈന്‍ സേവനം 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകും.

English Summary : July 20th will be holiday for Muscat Indian Embassy