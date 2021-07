ദുബായിൽ ജീവനക്കാർ അവധി ദിനങ്ങളിലെ ഞായറാഴ്ച ജോലിക്കെത്തണം

ദുബായ് ∙ അവധിക്കിടയിലെ ഞായറാഴ്ച ജോലിക്കെത്താൻ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദേശം. ഇന്നു മുതൽ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർ യാത്രയും മറ്റു പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. പല കമ്പനികളും ഇക്കാര്യം നേരത്തേ അറിയിച്ചതോടെ പലരും യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി.

ജോലിക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വാർഷിക അവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും. അതേസമയം, പെരുന്നാൾ അവധി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്താൻ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നു മാനവവിഭവശേഷി- സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അവധികൾ സൗകര്യപൂർവം വിവിധ ഘട്ടമായി നൽകാനും അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോ മാസവും 2 ദിവസം വാർഷിക അവധിയെന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നിയമം പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

പൊതു അവധിയായ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ മറ്റൊരു ദിവസം തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധി നൽകുന്നതോടൊപ്പം 50% അധിക വേതനവും നൽകണം. പകരം അവധിയില്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വേതനം കണക്കാക്കി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ 150% ഓവർടൈം വേതനം നൽകണമെന്നാണ് നിയമം.

