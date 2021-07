12-15 പ്രായക്കാർക്ക് വാക്സിനേഷൻ അടുത്തയാഴ്ച

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ 12-15 പ്രായ ഗ്രൂപ്പിൽ‌പ്പെട്ടവർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ അടുത്തയാഴ്ച തുടങ്ങും.

സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂൾ അധ്യയനവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും 2 ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയവും സെന്ററും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിന് മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

