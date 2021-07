മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. രണ്ടു കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വാദികളിലെ ജലമൊഴുക്കില്‍ പെട്ട് നാലു പേരെ കാണാതായി. നിരവിധ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെയും താമസക്കാരെയും സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപാര്‍പ്പിച്ചു.

ദോഫാര്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റിലെ സലാല ഔഖദില്‍ വീടിനു സമീപമമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണാണ് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചത്. ജലന്‍ ബനീ ബൂ ഹസ്സന്‍ വിലായത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ അകപ്പെട്ടാണ് മറ്റൊരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടതെന്നും റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സമാഈല്‍ വിലായത്തില്‍ ജോലിക്കിടെയാണ് ജെസിബി ഡ്രൈവറായ വിദേശി മരണപ്പെട്ടത്. ജലമൊഴുക്കില്‍ പെടുകയായിരുന്നു.



ജെസിബി ഓപ്പറേറ്ററുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടം.

മസ്‌കത്തില്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഒമാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും വാദിയില്‍ കുടങ്ങിയ നിരവധി പേരെയാണ് സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് ആന്റ് ആംബുലന്‍സ് വിഭാഗം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഖുറിയാത്ത് വിലയത്തിലെ വാദി അല്‍-അര്‍ബഈന്‍ പ്രദേശത്തുണ്ടായ കനത്ത വാദിക്കിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ കുടുംബത്തെ പൊലീസ് ഏവിയേഷന്റെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പത്ത് കുട്ടികളുള്‍പ്പെടെ 19 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് അറിയിച്ചു.



ദോഫാര്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റില്‍ സലാല വിലയത്തിലെ വാദിയില്‍ കുടുങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. അല്‍ കാമില്‍ അല്‍ വാഫി വിലയത്തിലെ വാദി അല്‍ സിലീല്‍ പ്രദേശത്ത് ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട രണ്ട് ഏഷ്യാക്കാരെ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാണാതായ സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അധികൃതര്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി. ആളുകള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാഹനങ്ങള്‍ വാദികളില്‍ ഇറക്കരുത്. വാദിയില്‍ ഇറങ്ങിയാല്‍ 500 റിയാല്‍ പിഴയും മൂന്ന് മാസം തടവും ശിക്ഷ വിധിക്കും. അത്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

English Summary: Heavy rain in most parts of Oman