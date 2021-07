യുഎഇ റോവറിന്റെ ലാൻഡർ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

ദുബായ് ∙ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ യുഎഇ റോവർ റാഷിദ് ഇറങ്ങുന്ന ഹകുതോ ആർ ലാൻഡറിന്റെ നിർമാണം ജപ്പാനിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഐസ്പേസ് നിർമിക്കുന്ന ലാൻഡർ തുടർന്നു സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കും മറ്റുമായി ജർമനിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും.

ഡിസംബറോടെ ലാൻഡർ പൂർണസജ്ജമാകുമെന്ന് ഐസ്പേസ് അറിയിച്ചു. അടുത്തവർഷം അവസാനപാദം ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്പേസ്എക്സ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപണം. യുഎഇയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെന്ററിലെ (എംബിആർഎസ് സി) ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് റോവർ നിർമിക്കുന്നത്.

റോവറിനു പുറമേ ജാപ്പനീസ് സ്പേസ് ഏജൻസി ജാക്സ നിർമിക്കുന്ന ലൂണാർ റോബട്, കാനഡയിലെ മിഷൻ കൺട്രോൾ സ്പേസ് ഏജൻസീസിന്റെ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനം, ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയവയും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുന്ന ദൗത്യമാണു ലാൻഡറിനുള്ളത്.

ഒരു ചാന്ദ്രദിനം (ഭൂമിയിലെ 29.5 ദിവസം) നീളുന്ന ദൗത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണ്, അന്തരീക്ഷം, താപനിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ആയിരത്തിലേറെ ചിത്രങ്ങൾ റോവർ പകർത്തും. വിദ്യുത്-കാന്തിക പ്രസരണം, സോളർ വിൻഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന റോവർ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 'റാഷിദ് റോവർ' അയയ്ക്കുന്നതിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കു യുഎഇ തയാറെടുക്കുകയാണ്.

2024ൽ അല്ലെങ്കിൽ 2025ൽ രണ്ടാമത്തെ റോവർ അയയ്ക്കാനാണു പദ്ധതി. രാജ്യാന്തര സഹകരണം വിപുലമാക്കി സ്വദേശി യാത്രികരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്കാണ് യുഎഇ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഊർജാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹീലിയം 3 ചന്ദ്രനിൽ സമൃദ്ധമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

