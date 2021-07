മഹാമാരിക്കിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഹജ്; തീർഥാടകർ മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നു

മക്ക ∙ മഹാമാരി പിടിമുറുക്കിയ ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിലേക്കു കടക്കുകയാണ് ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികൾ. തീർഥാടകർ പുണ്യനഗരമായ മക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം മക്ക ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച തീർഥാടകരുടെ തക് ബീർ ധ്വനികളാൽ മുഖരിതമാകും. നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെയും ഹജ് തീർഥാടനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്ന ഹജ്ജിന് ഒരു കേസ് പോലും റിപോർട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിജയം ഇപ്രാവശ്യവും ആവർത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് സൗദി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണു ഹജ് തീർഥാടനം. സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ 60,000 പേർക്കുമാത്രമാണ് തീർഥാടനത്തിന് അനുമതി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. എന്നാൽ സാധാരണ ഹജ്ജിലേതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവും. 2019ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 25 ലക്ഷം തീർഥാടകര്‍ ഹജ് ചെയ്തിരുന്നു.

വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കും മുൻപ് ഹജ് കർമം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും മുൻഗണന നൽകിയാണ് ഹജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം 60,000 തീർഥാടകരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. എഴുപതോളം മലയാളികളടക്കം വിവിധ ദേശക്കാരായ വിശ്വാസികൾ ലോകത്തെ എല്ലാ ഇസ്‌ലാം മത വിശ്വാസികളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹജ്ജിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാണ് തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. നാലു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സ്വീകരിച്ച്, ബസുകളിലാണ് വിശ്വാസികളെ മക്കയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 1,700 ബസുകള്‍ ഒരുക്കി.

മക്കയിൽ കഅബയിലണിയിക്കാനുള്ള കിസ്‌വയുടെ (പുടവ) അവസാന മിനുക്കുപണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ.

മക്കയിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ കഅ്ബാ പ്രദക്ഷിണ ശേഷം ഹജ് കർമങ്ങൾക്കായി തമ്പുകളുടെ നഗരമായ മിനായിലേക്കു പോകും. മിനായിൽ രാത്രി തങ്ങിയ ശേഷം 19ന് പുലർച്ചെ അറഫാ സംഗമത്തിനായി അറഫയിലേക്ക് നീങ്ങും. സന്ധ്യയോടെ അറഫയില്‍ നിന്ന് എട്ടു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മുസ്ദലിഫയിലേയ്ക്ക്. ജംറയില്‍ സാത്താന്‍റെ പ്രതീകമായ സ്തൂപങ്ങളെ എറിയാനുള്ള കല്ലുകള്‍ ശേഖരിച്ച് മിനായിലേക്ക്. ഹജിന്‍റെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് മിനായില്‍ സാത്താന്‍റെ പ്രതീകത്തിനുനേരെയുള്ള കല്ലേറ് കര്‍മം. ബലിയറുക്കല്‍, തലമുണ്ഡനം എന്നിവയ്ക്കുശേഷം മക്കയിലെത്തി കഅബ പ്രദക്ഷിണവും സഫ മര്‍വ മലകൾക്കിടയിലെ പ്രയാണവും നിര്‍വഹിക്കും. പിന്നീട് തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് സാധാരണ വേഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. ദുല്‍ഹജ് പതിമൂന്നിന് കഅബയുടെ അടുത്തെത്തി വിടവാങ്ങല്‍ പ്രദക്ഷിണം നിര്‍വഹിക്കുന്നതോടെ ഹജ് കര്‍മങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും.

വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒരുക്കങ്ങൾ. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹജ് തീർഥാടനത്തിനെത്തിയ തീർഥാടകരിൽ ആരും കോവിഡ് ബാധിതരായില്ല എന്നത് ആരോഗ്യസുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ വിജയമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിന, മുസ്ദലിഫ, അറഫ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 51 ആംബുലൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ആരോഗ്യവിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ സ്മാർ്ട് കാർഡുകൾ എല്ലാ തീർഥാടകർക്കും കൈമാറും. വഴിയറിയുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്മാർട് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ദീപ്തസ്മരണയിൽ

ഹജിനൊപ്പം, ബലിപെരുന്നാൾ സ്മരണയിലേക്കും കടക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ. ഇൗ മാസം 20നാണ് പെരുന്നാൾ. അല്ലാഹുവിനായി, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ ത്യജിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരുങ്ങിയതിന്റെ ഓർമകൾ. ബലി എന്നർഥമുള്ള അദ്ഹ എന്ന അറബിക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈദുൽ അദ്‌ഹ അഥവാ ബലിപെരുന്നാൾ എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. മകനായ ഇസ്മാഈലിനു പകരം ആടിനെ ബലികൊടുക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഓർമയോടെയാണ് ഇസ്‌ലാം മത വിശ്വാസികൾ ബക്രിദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാകാതെ പ്രവാസികൾ

അതേസമയം, സാധാരണ ബലിപെരുന്നാൾ അവധികളിൽ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്താറുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇത്തവണ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തന്നെയാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. വിമാനസർവീസിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനാൽ നാട്ടിലേക്കു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണിവർ.

ഒമാൻ ഒഴികെ അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും സജീവമായി പള്ളികളിൽ പ്രാർഥനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കൂട്ടായ്മകളുമുണ്ടാകും. ഒമാനിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പെരുന്നാളിനെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപോലെ ഏല്ലാവരോടുമൊന്നിച്ച് പ്രാർഥനയോടെ ആഘോഷങ്ങളോടെ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലും പ്രാർഥനയിലുമാണു വിശ്വാസികൾ.

English Summary: Pilgrims arrive in mecca for second pandemic haj