മക്കൾ നാട്ടിൽ പഠിക്കട്ടെ...; ചെലവുകുറയ്ക്കാൻ നെട്ടോട്ടത്തിൽ പ്രവാസികൾ

അബുദാബി∙ മക്കളെ നാട്ടിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ചേർത്ത് ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ പുതിയ സമവാക്യം തേടുകയാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ. കോവിഡ് കാലത്തെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വഴിയായാണ് പ്രവാസികൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടവരും ഭക്ഷണം, താമസം തുടങ്ങി നിത്യജീവിതത്തിലെ ചെലവ് പരമാവധി കുറച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഗൾഫിലെ വർധിച്ച പഠനച്ചെലവാണു നാട്ടിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ അഭയംതേടാൻ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പഠനച്ചെലവ് താങ്ങാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് കുട്ടികളെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ‍ചേർത്ത് ഇവിടെ തന്നെ തുടരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വൻ തുക ലാഭിക്കാമെന്നു പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

2 മക്കളെ നാട്ടിലേക്കു മാറ്റിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു വർഷം നാലര ലക്ഷം രൂപ ലാഭിക്കാനായതായി തൃശൂർ ഒരുമനയൂർ സ്വദേശിയും അബുദാബിയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജരുമായ അരുണും ഭാര്യ രാധികയും പറഞ്ഞു. അബുദാബിയിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളിൽ 4, കെജി ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന അദ്വിതേയ, ആര്യ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃശൂർ ഒരുമനയൂരിലെ യുപി സ്കൂളിൽ ചേർത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പൈസ ചെലവായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. 2 കുട്ടികൾക്കുമായി അബുദാബിയിൽ 22000 ദിർഹം (4.5 ലക്ഷം രൂപ) വർഷത്തിൽ ഫീസ് നൽകിയിരുന്നു. നാട്ടിൽ ദിവസേന 45 മിനിറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസും 1 മണിക്കൂർ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസും മാത്രം മതി. മൊത്തം 1.45 മണിക്കൂർ. ഓരോ ദിവസത്തെയും ഹോം വർക്ക് ചെയ്താലും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ധാരാളം സമയം കിട്ടും.

എന്നാൽ ഗൾഫിൽ 6 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഇരിക്കണം. ഹോം വർക്കിനും പഠിക്കാനുമായി വീണ്ടും കംപ്യൂട്ടറിനു മുന്നിൽ. കോവിഡ് മൂലം പുറത്തു പോകാത്തതിനാൽ വിനോദത്തിനും കംപ്യൂട്ടർ. കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ ഇത്രയധികം സമയം ഓൺലൈനിലിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചതായി രാധിക പറഞ്ഞു.

നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ആശയവിനിമയം അൽപം കുറയുമെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും രാധിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗൾഫിലെ ജോലി സുരക്ഷിതമില്ലായ്മയാണു മകൾ ലിയാൻ സെഹ്റിനെ നാട്ടിൽ ചേർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് തലശ്ശേരി ന്യൂ മാഹി സ്വദേശിയും അബുദാബി വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരനുമായ മുഹ്സിൻ സ്വാലിഹ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കെജി ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 15000 രൂപ ഫീസുണ്ട്. ഓൺലൈനാണെങ്കിലും ഫീസിനു പുറമേ ലാബ് ഫീസ്, മെഡിക്കൽ ഫീസ് തുടങ്ങി മറ്റു പല ഫീസും വാങ്ങും. നാട്ടിൽ നല്ല സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ചേർത്താൽ പോലും മാസത്തിൽ 500–1000 രൂപയിലധികം ആകില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് പ്രധാന കാരണം. ഭാവിയിൽ കുടുംബത്തെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടിവന്നാലും മക്കൾക്കു സ്കൂളിൽ പോകാൻ പ്രയാസം കാണില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

കോട്ടയം കുമ്മനം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിയും അബുദാബിയിലെ എൻജിനീയറുമായ അനീഷ് മോനും മക്കളായ സന ഫാത്തിമ അനീഷ്, ഫാത്തിമ സൈബ അനീഷ്, മിന മറിയം അനീഷ് എന്നിവരെ ഗിരിദീപം സ്കൂളിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് യുഎഇയിലെ സ്കൂളിൽ നൽകിയിരുന്ന ഫീസിന്റെ (40,000) അഞ്ചിലൊന്നു ഫീസേ നാട്ടിൽ നൽകേണ്ടതുള്ളൂവെന്നു ഷീജ അനീഷ് പറഞ്ഞു. മികച്ച ക്ലാസാണു നാട്ടിലേത്. ഇനി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നാട്ടിലേക്കു പോകേണ്ടി വന്നാലും എൻആർഐ വിദ്യാർഥികളെന്ന പേരിൽ അഞ്ചിരട്ടി ഫീസ് ഊടാക്കുന്നതിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്നും ഷീജ പറഞ്ഞു.

ചേർക്കാൻ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവ സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ അയച്ചുകൊടുത്താൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും. ടിസി ഉടനെ നൽകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതു സമയത്തും പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഉത്തരവും പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കു തുണയായി.

