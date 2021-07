റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ കോവി‍ഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇന്നലെ(ശനി) 15 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 8,063. 1,098 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ 5,08,521. ഇന്നലെ 1207 പേർ കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ 4,89,553. ചികിത്സയിലുളള 10,905 പേരിൽ 1,386 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

