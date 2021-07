ദുബായിലെ മുൻ അധ്യാപകൻ പ്രഫ.എസ്.ഷംസുദ്ദീൻ അന്തരിച്ചു

ദുബായ്∙നാലു പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച ശേഷം നാ‌‌ട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയ എംഇഎസ് പൊന്നാനി കോളജ് ഗണിതശാസ്ത്രം മുൻ അധ്യാപകൻ പ്രഫ.എസ്.ഷംസുദ്ദീൻ(74) അന്തരിച്ചു.



യുഎഇ കൂടാതെ, ഖത്തർ, നൈജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും അധ്യാപകനായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. യുഎഇയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനും നാട്ടുകാരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എംഇഎസ് അസ്മാബി കളജ്, മമ്പാട് എംഇഎസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലയാരുന്നു നാട്ടിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നത്. പിന്നീട് നൈജീരിയയിലെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹൈസ്കൂൾ, ഖത്തർ എംഇഎസ് സ്കൂൾ, ദുബായ് ഒാക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂൾ, ജെംസ് സ്കൂൾ, അജ്മാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് സയൻസ്, ദുബായ് കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

യുഎഇ പൊന്നാനി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉപദേശകസമിതി അംഗമായും എംഇഎസ് പൊന്നാനി കോളജ് അലുംനി യുഎഇ ചാപ്റ്റർ രക്ഷാധികാരിയുമായിരുന്നു. ആലുവ തയ്ക്കാട്ടുകരയിൽ പരേതരായ തുണ്ടത്തിൽ ടി.കെ.സെയ്ദ് മുഹമ്മദിൻ്റെയും ഉമൈറത്തിൻ്റെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: പൊന്നാനി ഉത്താങ്ങാനാകത്ത് ബുഷ്റ. മക്കൾ:ഡോ.ബഷ്നീൻ(സാമ ആശുപത്രി, ഡൽഹി), അഹമ്മദ് ഷഹീൻ(ദുബായ്). മരുമക്കൾ: ഡോ.ഷാസിയ(ജെയിൻ ക്ലിനിക് ഡൽഹി, റജീന(തൃശൂർ). സഹോദരങ്ങൾ: സുഹ്റ, ഹഫ്സ, ആത്തിഖ, റംല, സൗദ, അബ്ദുൽ ജലീൽ, മുഹമ്മദ് റഫീഖ്(ഇരുവരും ഖത്തർ), പരേതരായ അബ്ദുൽ കരീം, അബ്ദുൽ റഹീം.

English Summary: Former teacher in Dubai died in Kerala