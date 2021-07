മനംനിറയെ പ്രാർഥനയുമായി ഹജ് തീർഥാടകർ മിനായിൽ

മക്ക∙ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹജ് തീർഥാടനത്തിന് ഇന്നു തുടക്കമാകുന്നു. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ജനലക്ഷങ്ങൾ പാതകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പതിവു കാഴ്ചയില്ല; പകരം മാസ്ക് ധരിച്ച് അകലം പാലിച്ച് നീങ്ങുന്ന തീർഥാടകരെയാണു മക്ക കണ്ടത്.

ലോകമു‌സ്‌ലിംകളുടെ പ്രതിനിധികളായി എത്തിയ അവർ തൽബിയത്ത് ധ്വനികളുമായി ഒത്തുചേർന്നു. മാനവ സാഹോദര്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും കോവിഡിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്കും വേണ്ടി തീർഥാടകർ ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രാർഥിച്ചു. സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 60,000 തീർഥാടകരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ഇന്നലെ മക്കയിലും പിന്നീടു മിനായിലും എത്തിച്ചു.

ശേഷിക്കുന്നവർ ഇന്നു പുലർച്ചെ മിനായിലെത്തും. 4 പ്രവേശന പോയിന്റുകളിൽ തീർഥാടകരെ വരവേറ്റ് 3000 ബസുകളിലായാണു മക്കയിലെത്തിച്ചത്. 500 പേർ വീതം കഅബയിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം മിനായിലെ തമ്പുകളിലേക്കു തിരിച്ചു. അകലം പാലിച്ച് 12 പേർക്കു വീതമാണ് തമ്പുകളിൽ താമസം. നാളെയാണ് ഹജ്ജിന്റെ സുപ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫ സംഗമം.

English Summary: Pilgrims Arrive In Mecca For Second Hajj During Pandemic.