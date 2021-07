ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ ഇന്റർനാഷനൽ ചേംബർ ഉപദേശക സമിതിയംഗം

ദുബായ്∙ യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ദുബായ് ഇന്റർനാഷനൽ ചേംബറിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിലേക്ക് ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും എംഡിയുമായ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പനെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

ചേംബറിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാര-വ്യവസായ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബായുടെ സ്ഥാനം വിപുലീകരിക്കാൻ അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു ദുബായ് ഇന്റർനാഷനൽ ചേംബർ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

വലിയ അംഗീകാരമായി ഈ സ്ഥാനലബ്ദിയെ കാണുന്നതായും ദുബായിയെ മധ്യപൂർവദേശത്തെ പ്രധാന ആരോഗ്യസംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കിമാറ്റാൻ കഴിവുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും അവസരം നൽകിയതിന് ഭരണാധികാരിയോടു നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഡോ.ആസാദ് മുപ്പൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: UAE based Aster healthcare’s founder nominated to new council of Dubai chamber.