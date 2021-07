യുഎഇയിൽ ആടുമാടുകളുടെ വിപണി ഉണർന്നു; പ്രതീക്ഷയോടെ കച്ചവടക്കാർ, വില കൂടും

ദുബായ് ∙ ബലിപെരുന്നാൾ അടുത്തെത്തിയതോടെ ദുബായിലെയും ഇതര എമിറേറ്റുകളിലെയും ആടുമാടുകളുടെ വിപണി ഉണര്‍ന്നു. പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ബലിയറുക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങൾ‍ വാങ്ങാന്‍ ആളുകള്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി. എങ്കിലും പെരുന്നാൾ തലേന്നായ നാളെയായിരിക്കും ഏറെ തിരക്കനുഭവപ്പെടുക. സ്വദേശികൾക്കും മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കുമെല്ലാം ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ ഇന്ത്യൻ ആടുകൾ എത്തിയതോടെയാണ് വിപണി ഉണർന്നതെന്ന് ദുബായ് ക്യാറ്റിൽ മാർക്കറ്റിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആടുകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആടുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. വിമാന മാർഗമെത്തിയത് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വിലയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 കിലോ എങ്കിലും വരുന്ന ആടിന് 1,600 ദിർഹമാണ് വില. എന്നാൽ, സ്വദേശികൾ എത്ര വില കൊടുത്തും ഇന്ത്യൻ ആടുകൾ സ്വന്തമാക്കുമെന്നതാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്.

ഇന്ത്യ കൂടാതെ, പാക്കിസ്ഥാൻ, സൊമാലിയ, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആടുമാടുകളാണ് യുഎഇ വിപണിയിലുള്ളത്. സൊമാലിയൻ ആടിന് 700 ദിർഹം മുതലാണ് വില. ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ സൊമാലിയൻ ആടുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതെന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശി നസീർ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കാളകളും പോത്തുമുള്ളത് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവ മാത്രം. രണ്ട് ക്വിന്റലോളം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കാളയ്ക്ക് 10,000 ദിര്‍ഹത്തോളമാണ് വില. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 8000 ദിർഹം വരെയായിരുന്നു. 160 മുതൽ 170 കിലോ വരെ തൂക്കം വരുന്ന കാളയ്ക്ക് 6,500 ദിർഹം വരെ കൊടുക്കണം. സ്വദേശികള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ബംഗ്ലാദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളും അറബ് വംശജരുമാണ് യുഎഇ വിപണിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം മൃഗങ്ങളെ ബലിയറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പത്തോളം പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി ബലിയറുക്കുന്നു. സ്വദേശികള്‍ ബലി മാംസം ചുറ്റുവട്ടത്തെ പാവങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.

ഇപ്രാവശ്യവും അൽപം വൈകിയാണ് ബലി മൃഗങ്ങൾ‍ എത്തിയതെങ്കിലും പെരുന്നാൾ അവധിയുടെ ആദ്യ ദിനമായ തിങ്കൾ മുതൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്വദേശികളോടൊപ്പം വിദേശികളും ആടുകളെയും കാളകളെയും മുന്‍കൂട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഇൗ മാസം 20നാണ് ബലി പെരുനാള്‍.

നേരത്തെ, സുഡാൻ, ഇൗജിപ്ത്, സിറിയ, സൊമാലിയ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആടുകളും വിപണികളിലെ മുഖ്യ ഇനങ്ങളായിരുന്നു. 30 മുതല്‍ 40 കിലോ വരെ തൂക്കം വരുന്ന നയീദി, നജീദി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന സൗദി ആട് ഒന്നിന് 1500 മുതല്‍ 2500 ദിര്‍ഹം വരെയായിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിലെ വില. ദുബായ് ക്യാറ്റിൽ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ കുറവാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണ് പ്രധാനമായും ഇൗ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദുബായ് ക്യാറ്റിൽ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്നു തന്നെ മുനിസിപാലിറ്റി കശാപ്പുശാലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വിശാല സൗകര്യങ്ങളോടെ ഷാർജ കന്നുകാലി വിപണി സജയിൽ

റോള അൽ ജുബൈലിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കന്നുകാലി വിപണി ഇപ്രാവശ്യം സജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ. യുഎഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ.സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഷാർജ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിക്ഷേപ വിഭാഗമായ ഷാർജ അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ വിപണി സജയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയത്.

ഷാർജ–അൽ ദൈദ് റോഡിനും എമിറേറ്റ്സ് റോഡിനും ഇടയിലാണ് 1,70,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലുള്ള ഇൗ സ്ഥലം. ഇവിടുത്തെ 141 കടകൾ ആടുമാടുകൾക്കുള്ളതാണ്. 26 എണ്ണം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും 12 എണ്ണം ഒട്ടകങ്ങൾക്കും 74 എണ്ണം കോഴികൾക്കും മറ്റും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കശാപ്പുശാലയുമുണ്ട്. ഒാട്ടോമാറ്റിക് കശാപ്പുശാലയിൽ മണിക്കൂറിൽ 240 മൃഗങ്ങളെ അറുത്ത് ഇറച്ചിയാക്കാൻ സാധിക്കും. കാലിത്തീറ്റകൾ വിൽക്കുന്ന 44 കടകൾ, 34 മൾട്ടി യൂസ് കടകൾ, 32 നഴ്സറി കടകൾ, മൃഗ ലേലം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം, 386 പേർക്ക് ഒരേസമയം പ്രാർഥിക്കാനുള്ള പള്ളി തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

