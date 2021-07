മക്ക∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജാതിമത ഭേദമന്യെ ലോക ജനതയെ രക്ഷിക്കണമെന്ന പ്രാർഥനയോടെ മലയാളി ദമ്പതികൾ പുണ്യനഗരിയിൽ. ഹജിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കിട്ടാതെ പോയവർക്കും ഇതുവരെ ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കുമായി പ്രത്യേക പ്രാർഥന നടത്തുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

കൊല്ലം സ്വദേശിയും ജിദ്ദയിലെ‍ റഫ്രിജറേഷൻ ഹൗസ് കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനി റീജനൽ സെയിൽസ് മാനേജരുമായ എൻജിനീയർ മുഹമ്മദ് ബൈജു, ഭാര്യയും അധ്യാപികയുമായ അനീസ ബൈജു എന്നിവരാണ് ഹജ് വേളയിലെ പ്രാർഥനയിലും മാനവ സമൂഹത്തെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുന്നത്. പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കു ലോക ജനതയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന പ്രാർഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇരുവരും.

അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലേറെ അപേക്ഷകരിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 60,000 പേരിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നത് അത്യപൂർവ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് ബൈജു മനോരമയോടു പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് അവസരംകിട്ടി. ലോക മുസ്ലിംകളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. പ്രാർഥനയിൽ എല്ലാവരുമുണ്ടാകും, മുഹമ്മദ് ബൈജു പറഞ്ഞു. ഇത്ര വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ സുഗമമായി ഹജ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല.

അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് ജീവിത വിശുദ്ധിയോടെ ഹജ് നിർവഹിച്ച് മടങ്ങാൻ കഴിയണേ എന്ന പ്രാർഥനയിലാണ് അനീസ ബൈജു. ആദ്യതവണ ഹജ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരുന്നു പ്രഥമ പരിഗണനയെങ്കിലും വീണ്ടും അവസരം തന്ന അധികാരികൾക്ക് ഇവർ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ബൈജുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അനീസയുടെ രണ്ടാമത്തെയും ഹജാണിത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വിപുല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സൗദി സർക്കാരിനെ എത്ര പ്രകീർത്തിച്ചാലും മതിവരില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

ആലുവ കാലടി സ്വദേശിയും ജിഎസ്കെ കമ്പനിയുടെ റീജനൽ സപ്ലൈ പ്ലാനിങ് ഓഫിസറുമായ ഫസ് ലിൻ ഭാര്യ ഡോ. നിഖിത ഫസ് ലിൻ, മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശികളും ജിദ്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയർമാരുമായ അൻഫൽ ബഷീർ ഭാര്യ ജെനി അൻഫൽ തുടങ്ങി ഏതാനും മലയാളി ദമ്പതികൾക്കുകൂടി ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ മിനായിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അസുലഭ അവസരം തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർഥനയിൽ മുഴുകുകയാണ് ഇവർ. ഇത്തവണ അനുമതി ലഭിച്ച വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 60,000 പേരിൽ നൂറോളം മലയാളികളും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian expats couple arrive in Mecca for second Hajj during pandemic.