മക്ക∙അറഫദിനത്തിൽ കഅബയുടെ മൂടുപടം പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷവും കിസ്‌വ മാറ്റി പുതപ്പിച്ചു. ഇരു ഹറം കാര്യ സഹ മേധാവി ഡോ. സഅദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മുഹൈമിദിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കിസ്‌വ മാറ്റൽ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ബെൽറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 14 മീറ്റർ ഉയരവും 95 സെന്റീ മീറ്റർ കനവും 47 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ കിസ്‌വക്ക്‌.അറഫാ ദിനം പ്രഭാത നമസ്കാരത്തോടെയാണ് കഅബയ്ക്ക് പുതിയ കിസ്‌വ അണിയൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. ഹാജിമാർ അറഫയിലേക്ക് നീങ്ങിയ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ വേള എന്ന നിലയിലാണിത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ അർധരാത്രിയോടെ തന്നെ കിസ്‌വ മാറ്റൽ പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞവർഷവും ഇതേ രീതിയാണ് പിന്തുടർന്നത്.



പഴയ കിസ്‌വ മാറ്റി പുതിയ കിസ്‌വ ഇടീയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം കഅബയുടെ നാലു ചുമരുകളും വാതിലും കഴുകി. നാലു ഭാഗത്തെയും പഴയ കിസ്‌വ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം പുതിയ കിസ്‌വ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പുതപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മീസാബ് (സ്വർണപ്പാത്തി) നിലകൊള്ളുന്ന അൽ ഹുത്തൈം (അർധ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അരച്ചുമർ നിലകൊള്ളുന്ന ഭാഗം) ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയത്.



120 കിലോ ഗ്രാം സ്വർണ നൂലും 100 കിലോഗ്രാം വെള്ളിനൂലും ചേർത്ത് ഡൈ ചെയ്തെടുത്ത 670 കി.ഗ്രാം ശുദ്ധ പട്ട് കൊണ്ടാണ് കഅബയുടെ കിസ്‌വ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലു ചുമരുകൾക്കും വാതിലിനുമായി കിസ്‍വയുടെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും വെവ്വേറെയാണ് നിർമിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഓരോന്നും മുകളിൽ നിന്ന് തുറുക്കിയിട്ട ശേഷം മൂടുപടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ പരസ്പരം തുന്നി ബന്ധിപ്പിക്കും.



14 മീറ്റർ ശുദ്ധ പട്ട് കറുപ്പായി ഡൈ ചെയ്തെടുത്ത തുണിയാണ് കിസ്‌വയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 200 സ്വദേശി ജോലിക്കാരുടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗാമായാണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയ കിസ്‌വ നെയ്തെടുക്കുന്നത്.



കിസ്‌വയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് 95 സെ.മീറ്റർ വീതിയിൽ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ കാലിഗ്രാഫി ചെയ്ത പട്ടയുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സ്വർണം പൂശിയ വെള്ളി നൂല് കൊണ്ട് ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മമായ കരവിരുത്തിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് ഓരോ കിസ്‌വയും. മക്കയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് കോംപ്ലക്സിൽ ആണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയ കിസ്‌വ നിർമിക്കുന്നത്.



English Summary : The Kaaba receives a new Kiswa to commemorate Eid al Adha