ദുബായ്∙ മലയാളി വിദ്യാർഥിനിക്ക് ദുബായ് ഹാരിയറ്റ് വാട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഎസ്‌സി സൈക്കോളജി പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്. കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ സ്വദേശിനി റിദാ മഹ്മൂദിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ദുബായിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ. ടി. മഹമൂദ് അഹമ്മദിന്റെയും ഡോ. സബിതയുടെയും മകളാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: റിമ മഹമൂദ് , ഇഷാൻ മഹമൂദ് , റയാൻ മഹമൂദ്.

English Summary: Malayali student got first rank in Bsc psychology