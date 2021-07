ദുബായ്∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശി മറിയ ജോർജിന് (62) ജബൽ അലി ചർച്ച് ശ്മശാനത്തിൽ അന്ത്യകർമത്തിന് അവസരമൊരുക്കി മുസ്‌ലിം യുവാക്കൾ.

ഇത് മഹത്തായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണെന്നും ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ ഫാ. മൈക്കിൾ കാർഡോസ് പറഞ്ഞു. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അനുഭവം.

അഞ്ചു ഡിപാർട്ട്മെന്റുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിട്ടു പോലും മർക്കസിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സഹായത്തിനും അവർ തന്നെ മുൻകയ്യെടുത്തു. ഇതൊരു മഹത്തായ മാതൃകയാണ്-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മകൾ അഗ്നസിനെ കാണാൻ സന്ദർശക വീസയിൽ ദുബായിലെത്തിയ മറിയ ഹൃദ്രോഗം വന്നു ദുബായ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. റസിഡന്റ് വീസ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദുബായിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടു വിഷമിച്ച ആഗ്നസ് പലരെയും സമീപിച്ച് അവസാനം ദുബായ് മർകസിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഐ സി എഫ് വെൽഫെയർ ടീമിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രത്യേക അനുവാദം വാങ്ങി നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി ജബൽ അലി ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയുമായിരുന്നു. മർകസ് പ്രവർത്തകരായ സാജിദ് അസ്‌ലമി, നസീർ ചൊക്ലി, സനീർ വർക്കല, ഷംസീർ ചൊക്ലി എന്നിവരാണു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയത്.

English Summary: Muslim youth in UAE help arrange and perform burial of Christian visitor from India.