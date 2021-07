ദേശീയ ശുചീകരണ യജ്ഞം ഹോട്ടലുകൾക്കും രാത്രി പ്രവർത്തനാനുമതിയില്ല

അബുദാബി∙ ദേശീയ ശുചീകരണ യജ്ഞം നടക്കുന്ന അബുദാബിയിൽ രാത്രി 12 മുതൽ പുലർച്ചെ 5 വരെ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു. ജീവനക്കാരും ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലിന്റെ ശേഷിയുടെ 50% പേരെ മാത്രമേ ഒരേസമയം പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ. റസ്റ്ററന്റ്, ജിം, സ്പാ, നീന്തൽക്കുളം, ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതു ബാധകം. ഷോപ്പിങ് മാളുകളിൽ 40%, തിയറ്ററുകൾ 30% പേരേ ഒരേസമയം പ്രവേശിപ്പിക്കാം. ബസിലും ടാക്സിയിലും 50% പേർ മാത്രം. മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന നിയമലംഘകർക്കെതിരെ പിഴ ഉൾപ്പെടെ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

രാത്രിയാത്രാ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ പിടികൂടാൻ അബുദാബിയിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു. നിയമലംഘകർക്ക് പിഴ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കു പോകേണ്ടവർ അബുദാബി പൊലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ( https://adpolice.gov.ae) അനുമതി (മൂവിങ് പെർമിറ്റ്) വാങ്ങണം. കാരണം ബോധിപ്പിച്ചശേഷം എവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നു വ്യക്തമാക്കണം. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അനുമതി സന്ദേശം ലഭിക്കും. ഇതു ലഭിച്ചശേഷം പുറത്തിറങ്ങാം. തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് ശുചീകരണ യജ്ഞം പുനരാരംഭിച്ചത്.

English Summary : Abu Dhabi hotels will be closed in night during sterilisation drive