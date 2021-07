ദുബായുടെ വസന്തമായി തമിഴകത്തിന്റെ പൂക്കൾ; ഒപ്പം തൊഴിലവസരവും

ദുബായ് ∙ തമിഴക പൂക്കൾ ചൂടി കൂടുതൽ സുന്ദരിയാകാൻ സ്വപ്നനഗരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്നുള്ള മുല്ല, പിച്ചി, ജമന്തി, പനിനീർ പൂക്കളാണ് ദുബായുടെ മനം കവർന്നത്. ഭൗമസൂചികാപദവിയുള്ള (ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ-ജിഐ) പുഷ്പങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചതോടെ വാണിജ്യ-വ്യാപാര, കാർഷിക മേഖലകളിൽ പുതിയ വസന്തോത്സവം.ജിഐ ടാഗ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഇറക്കുമതി കൂട്ടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പൂവിപണിക്ക് ഉണർവേകുന്ന പുതിയ കരാർ. യുഎഇയിൽ ഇന്ത്യൻ പൂക്കൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്കു പുറമേ മറ്റു രാജ്യക്കാരും ധാരാളം പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നു. ചെറിയ റോസാപ്പൂക്കൾക്കും (ബട്ടൻ റോസ്) ആവശ്യക്കാരേറി.

കർഷകർക്ക് നേട്ടം, തൊഴിലവസരം കൂടും

മധുരയിലെ കർഷകർക്ക് ഇതു വൻനേട്ടമാകും. പായ്ക്കിങ്ങിനും മറ്റുമായി 130 വനിതകൾക്കടക്കം 160 പേർക്കു സ്ഥിരം ജോലി ലഭിക്കും. അനുബന്ധ മേഖലകളും വളർച്ച നേടും. നാട്ടുതനിമയുള്ള പൂക്കളുടെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് തമിഴ്നാട്. നിലക്കോട്ടൈ, ഡിണ്ടിഗൽ, സത്യമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ വ്യാപകമായി കൃഷിചെയ്യുന്നത്.

വാടാതെ, പൂക്കളെത്തും

പൂക്കൾ പെട്ടെന്നു വാടാതിരിക്കാനാള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചത് വൻ നേട്ടമാകും. പുതുമയും സുഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടാതെ കൂടുതൽ ദിവസം സൂക്ഷിക്കാനാകും.

പായ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ 66.2 കോടി രൂപയുടെ പൂക്കൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഇതിൽ 11.8 കോടി രൂപയുടെ പൂക്കളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്.

ജിഐ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പേര് ലോകത്തു മറ്റാർക്കും അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. നവര, ജീരകശാല, ഗന്ധകശാല അരികൾ, പാലക്കാടൻ മട്ട, ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രപ്പഴം, വയനാടൻ കാപ്പി, ആറന്മുള കണ്ണാടി, വിവിധ കൈത്തറി ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിൽ ജിഐ ടാഗ് നേടിയവയാണ്.

വിപണി കീഴടക്കി ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ

ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രാഗൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഇറക്കുമതി കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ദുബായ് ആരംഭിച്ചത്. മലേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന ഡ്രാഗൻ ഫ്രൂട്ട് ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരം ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിലാണ് ഇതു വ്യാപകമായി കൃഷിചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതര മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ.

അടുത്തിടെ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്ക് ജൽഗാവ് നേന്ത്രപ്പഴ കയറ്റുമതിയും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭൗമസൂചികാപദവി ലഭിച്ച ഉൽപന്നമാണിത്. ഇന്ത്യൻ പഴങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിൽ ആവശ്യക്കാർ കൂടിവരികയാണ്. കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം, സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ 'ഇന്ത്യ-യുഎഇ ഫുഡ് ഡയലോഗ്' തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

