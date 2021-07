കുവൈത്തിൽ 75 % പേർക്ക് ഉടൻ വാക്സീൻ നൽകും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ 75% പേർക്കെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ.മുസ്തഫ അൽ റിദ. ഉത്പാ‍ദക കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സങ്കീർണമായ കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

12-15 പ്രായക്കാർക്ക് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സെപ്റ്റംബറിൽ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകും.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ സജീവ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഞായറാഴ്ച മാത്രം രാജ്യത്ത് 95,000 പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഡോ.ബാസിൽ അൽ സബാഹ് പറഞ്ഞു.



സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ അത്രയും പേർ രാജ്യത്തെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, മിഷ്‌റഫ് രാജ്യാന്തര പ്രദർശന നഗരിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാക്സിനേഷൻ സെ‌ന്റർ, ഷെയ്ഖ് ജാബർ പാലം വാക്സിനേഷൻ സെന്റ, മൊബൈൽ വാക്സിനേഷൻ സംവിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത്.

കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തെത്തിയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വാക്സീൻ നൽകി.

