കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സൈനികർക്ക് പെരുന്നാൾ ആശംസ നേർന്ന് സൈനിക മേധാവി ലഫ്.ജനറൽ ഖാലിദ് സാലെ അൽ സബാഹ്. ബലിപെരുന്നാളിനോട് അൻബന്ധിച്ച് സൈനിക ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം രാജ്യം കാക്കുന്നതിൽ സൈനികർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ വാഴ്ത്തി. സൈനികരുടെ കാര്യക്ഷമത മികച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Kuwait Chief of Staff wishes the soldiers on Eid Al Adha