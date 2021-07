ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസം സൗദിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വാഹനാപകടം: 9 മരണം

റിയാദ്∙ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 8 പേർ അടക്കം 9 പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചത് ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസം സൗദിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.



ഒരു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ 8 പേരും,കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച വാഹനമോടിച്ചിരുന്നയാളുമാണ് മരിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെരുന്നാളിന് ബന്ധുവീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു കുടുംബം. എല്ലാവരും സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: Nine killed in car accident in Saudi