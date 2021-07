കടലില്‍ മുങ്ങിത്താഴാന്‍ പോയ കുട്ടികളെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രവാസി മലയാളി

ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിത്താഴാന്‍ പോയ രണ്ടു കുട്ടികളെ പ്രവാസി മലയാളി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ എട്ടുവയസുകാരനായ ആണ്‍കുട്ടിക്കും പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിക്കുമാണ് മലപ്പുറം കീഴുപറമ്പ് സ്വദേശി അഷ്‌റഫ് കെ.ഇ പുതുജീവന്‍ നല്‍കിയത്. അല്‍ഖോറിലെ അല്‍ ദഖീറ ബീച്ചില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

ഈദ് അവധി ചെലവിടാന്‍ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ രാത്രി വൈകിയും ബീച്ചില്‍ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. സമീപത്തു മീന്‍ പിടിത്തത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന അഷ്‌റഫ് കരച്ചില്‍ കേട്ട് ഓടിയെത്തുകയും നല്ല ഇരുട്ടിലും കടലിലേയ്ക്ക് ചാടി ഇരുവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണു മറ്റൊരു കുട്ടിയും മുങ്ങിത്താഴുന്നതായി അഷ്‌റഫ് കണ്ടത്. ഖത്തര്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അഷ്‌റഫ്.

അല്‍ദഖീറയിലെ കടലില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും കുട്ടികളുമായെത്തുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും തീരസുരക്ഷാ സേന ബീച്ചിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആവര്‍ത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Pravasi malayali rescued two children drowned in the sea