ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സൗദിയിൽ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് കടകളിൽ പ്രവേശനമില്ല

റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നു മുനിസിപ്പൽ, ഗ്രാമകാര്യ, ഭവന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സൗദി അംഗീകരിച്ച ഫൈസർ, അസ്ട്രാസെനക, മൊഡേണ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്നീ വാക്സീൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, ചില്ലറ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ്, റസ്റ്ററന്റ്, കോഫി ഷോപ്പ്, ബാർബർ ഷോപ്പ്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും ഇതു നിർബന്ധം.

English Summary : Saudi shopping malls open only to vaccinated people from August 1