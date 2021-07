എക്സ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും യുഎഇയിലേക്കു വരാം

ദുബായ്∙ എക്സ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രാ നിരോധനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യുഎഇയിലേക്ക് വരാമെന്ന് അധികൃതർ. ജിസിസിഎ (ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി) അധികൃതരുടെ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എക്സ്പോ പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, പ്രദർശകർ, എക്സ്പോ സംഘാടകർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്കാണു യാത്രാനുമതി. യുഎഇ പൗരന്മാർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ, യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർ, നിക്ഷേപക-പങ്കാളിത്ത-ബിസിനസ് വീസയുള്ളവർ എന്നിവർക്കും വരാം. ഏപ്രിൽ 25 മുതലാണ് യുഎഇ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary : GCAA says those working for Dubai Expo can come to UAE even from red listed countries