കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി 2 പേർ പിടിയിൽ. വടക്കേ അതിർത്തിയിലൂടെ കരമാർഗം രാജ്യത്തു നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ചവരാണു പിടിയിലായത്.

അവരിൽ നിന്നു 13 കിലോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary : Two arrested for smuggling drugs through northern borders into Kuwait