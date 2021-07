റോഡ് കുറുകെ കടക്കാൻ വാഹനം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിഴ 10,000 രൂപ

അബുദാബി ∙വഴിയാത്രക്കാർ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ പിഴയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിൽ ആറ് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും വീഴുമെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് ഓർമപ്പെടുത്തി.



ഈ വർഷം ഇതുവരെ 4138 പേർക്ക് പിഴ നൽകി. ജനത്തെ ബോധവൽകരിക്കാൻ വിഡിയോയും പുറത്തിറക്കി. സിറ്റിയിലെ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ്ങുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, താമസയിടങ്ങളിലെ ഇടറോഡുകൾ, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സമീപം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം കുറയ്ക്കാനും ആളുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ വാഹനം നിർത്താനും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.

അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാവൂ എന്നും കാൽനടക്കാരോടും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

