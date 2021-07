മക്ക∙ നിയന്ത്രിത തോതിൽ നടത്തിയ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജിന് അനുമതി ലഭിച്ച 60,000 പേരിൽ 58,518 തീർഥാടകരാണു ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചതെന്നു സൗദി അറേബ്യ അറിയിച്ചു.

25,702 വനിതകളും 32,816 പുരുഷന്മാരുമാണു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആർക്കും കോവിഡോ മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളോ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഭൂരിഭാഗം തീർഥാടകരും വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ മക്ക വിട്ടിരുന്നു. ശേഷിച്ചവർ ഇന്നലെ മടങ്ങി. 2 വാക്സീനും സ്വീകരിച്ചവരായതിനാൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഹാജിമാർ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവാരമില്ലാത്ത സേവനം നൽകിയ ഹജ് ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കനത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ഹജ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചില ഏജൻസികൾ നൽകിയ ഭക്ഷണം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയർന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താത്ത കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട്.

