ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ക്വാറന്റീനിൽ മാറ്റം വന്നോ? ആ വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് എംബസി

ദോഹ ∙ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നെത്തുന്ന, കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഖത്തറില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നയങ്ങളില്‍ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി.

ഖത്തറിലെ പ്രവേശന നയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നും എംബസി ട്വീറ്ററില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഖത്തറിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുന്‍പ് വിമാനകമ്പനികളുമായും ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ സ്ഥിരീകരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എംബസി നിര്‍ദേശിച്ചു.



നിലവില്‍ ഖത്തറിലെ പ്രവേശന, ക്വാറന്റീന്‍ നയങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഖത്തര്‍ അംഗീകൃത കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് ഖത്തറില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലായതിനാല്‍ സന്ദര്‍ശക വീസയില്‍ വാക്‌സീനെടുക്കാത്തവര്‍ക്കും 18 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ പ്രവേശനമില്ല. പ്രവേശന, ക്വാറന്റീന്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ അറിയാന്‍: https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx



