കാലിനു പരുക്കേറ്റ് രാപ്പകൽ പാർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ നേപ്പാളി യുവാവ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോയി

ഷാർജ ∙ കാറിടിച്ച് കാലിന് പരുക്കേറ്റ് ഷാര്‍ജ ഗോൾഡ് സൂഖിനടുത്തെ പാർക്കിൽ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് രാപ്പകൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ യുവാവ് മലയാളി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും നേപ്പാളി കോൺസുലേറ്റിന്റെയും സഹായത്തോടെ നട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. സരോജ് നിരോള(22)യാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതത്തിലായ പതിനഞ്ചോളം യുവതീയുവാക്കളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാർജയിൽ നിന്നു യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം അബുദാബിയിലെ നേപ്പാളി എംബസി ഔട്ട് പാസും വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകുകയായിരുന്നു.

ഇൗ മാസം ഏഴിനായിരുന്നു റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന സരോജ് നിരോളയെ ഒരു യുവതി ഒാടിച്ച കാറിടിച്ചത്. കുവൈത്തി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു കാലിനു പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു. താമസ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ല. നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചില്ല. നേപ്പാളി എംബസിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല.

2018ൽ തൊഴിൽ തേടി യുഎഇയിലെത്തിയ സരോജ നിരോള ഷാർജയിലെ ഒരു സെക്യുരിറ്റി കമ്പനിയില്‍ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. കരാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുവിട്ടു. എന്നാൽ, തിരിച്ചുപോകാൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി. മാസങ്ങളോളം അവിടെ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും ശമ്പളം പോലും നൽകിയില്ല. അവിടെ നിന്നിറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കോവിഡ്19 വ്യാപകമായതും ലോക് ഡൗൺ നടപ്പിലായതും. പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തിനു പോലും ബുദ്ധിമുട്ടി പലയിടത്തും വലഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും പണം നൽകിയാല്‍ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കും. ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഷാർജ ഗോൾഡ് സൂഖിനരികിലെ പച്ചപ്പുൽമൈതാനത്ത്. ഇൗന്തപ്പനകളുടെ തണലത്തായിരുന്നു രാത്രിയുറക്കം. തൊട്ടടുത്തെ ജുബൈൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി. മനോരമ ഒാൺലൈൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായ വാഗ്ദാനമുണ്ടായി.

കിരൺ രവീന്ദ്രൻ, എബി പോസിറ്റീവ് പ്രതിനിധി ജിൻസ് ജോയ്, ശശികുമാർ എന്നിവരടക്കമുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ യുവാവിനെ സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിയുകയും താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. നേപ്പാളി എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള നടപടികളും വൈകാതെ പൂർത്തിയായി. ജിൻസ് ജോയി ആണ് ഭക്ഷണമെത്തിച്ചത്. ഇതിന് നേപ്പാളി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാം ഏറെ സഹായം നൽകിയതായി കിരൺ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ദുബായിൽ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ ഫിലിപ്പീൻ യുവാവിനു വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎഇയിലെത്തി വീസാ തട്ടിപ്പിനിരയായതും തൊഴിലില്ലാതെ കഷ്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്ത പതിനഞ്ചോളം നേപ്പാളി യുവാക്കളും സരോജ നിരോളയോടൊപ്പം നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി.

English Summary: Injured Nepali man who spent day and night in park went back home