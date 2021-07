ജബൽ ജെയ്സ് മലനിരകളിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ

റാസൽഖൈമ ∙ പെരുന്നാൾ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജബൽ ജെയ്സ് മലനിരകളിൽ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ. ആദ്യദിവസം 5,500ൽ ഏറെയും രണ്ടാംദിവസം 7,500ൽ ഏറെയും വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതായാണ് പബ്ലിക് സർവീസസ് ഡിപാർട്മെന്റിന്റെ (പിഎസ്ഡി) കണക്ക്. 35,000 മുതൽ 40,000 വരെ സന്ദർശകർ മലനിരകളിലെ ഉല്ലാസപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതായി പിഎസ്ഡി ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ ഹമ്മാദി പറഞ്ഞു. തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. വാദികളിലും മറ്റും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളിലും വൻ തിരക്കുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാഹസിക വിനോദ- ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ വിപുലമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റാസൽഖൈമ

പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരമൊരുക്കും. ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് 50 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണു പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബൈക്കിങ്, ട്രക്കിങ്, ഹൈക്കിങ്, ക്ലൈംബിങ്, കേവിങ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക വിനോദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളൊരുങ്ങും. ടൂറിസം സാധ്യതകളുള്ള പുതിയ മേഖലകൾ വികസിപ്പിക്കും. എമിറേറ്റിലെ ഇതര മലനിരകളിലും പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു.

തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ വിപുലമാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. മരുഭൂമിയുടെയും മലനിരകളുടെയും തനിമ സംരക്ഷിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

