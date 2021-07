അബുദാബി ∙ അബുദാബിയിൽ വെയർഹൗസിൽ അഗ്നിബാധ. ആളപായമില്ല. വൻ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. മുസഫ വ്യവസായ മേഖലയിൽ കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെയർ ഹൗസിലായിരുന്നു അഗ്നിബാധ. ഒട്ടേറെ പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്.

ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം തീ അടുത്തുള്ള വെയർ ഹൗസുകളിലേയ്ക്കും മറ്റും പടരാതെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.



English Summary: fire breaks out in warehouse in abu dhabi