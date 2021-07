പ്രവാസികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല; നിർദേശങ്ങളുമായി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്

ദുബായ് ∙ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അരുതാത്തതെന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ 17 കാര്യങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ക്ഷേമകാര്യ പദ്ധതിയായ പ്രവാസി ഭാരതീയ സഹായത കേന്ദ്ര വഴി (പിബിഎസ്കെ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദശാബ്ദമായി പിബിഎസ്കെ ദുബായിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ മൊബൈൽ ആപ്പും ആരംഭിച്ചു. ഇതുപയോഗിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാം.

എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം



∙ യുഎഇയിലെ നിയമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ മനസിലാക്കി വയ്ക്കുക.

∙ പൊലീസ്, അഗ്നിശമന വിഭാഗം, ആംബുലൻസ്, ആശുപത്രികൾ, ഇന്ത്യൻ എംബസി, കോൺസുലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകൾ കുറിച്ചുവയ്ക്കുക.



∙ ശാരീരിക പീഡനമോ, ഗാർഹിക പീഡനമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക.



∙ ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കൽ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാനവ വിഭവശേഷി– സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കാലയളവിനപ്പുറം യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 6 അനുസരിച്ച് സമയപരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ മന്ത്രാലയം പരാതികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കില്ല.



∙ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ, പാസ്പോർട് പകർപ്പ്, വീസാ പകർപ്പ് , തൊഴില്‍ കരാർ, ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്, കമ്പനി വിവരങ്ങള്‍, താമസ സ്ഥലത്തെ മേൽവിലാസം തുടങ്ങിയവ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കൈയിൽ കരുതുകയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ഏൽപിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

∙ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ മാത്രം പണം നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കുക.

∙ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ കൃത്യമായ പെൻഷൻ സ്കീം തുടങ്ങിവയ്ക്കുക.



∙ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഉത്പന്നത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുക.



∙ സിം കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, എമിറേറ്റ്സ് െഎഡി, ഇ–മെയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പിനിരയാകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തുക.



∙ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് യുഎഇയിലും ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമാകുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.



∙ ജീവിതശൈലിയിലും ജോലിക്കാര്യത്തിലും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക.

∙ യുഎഇ കോടതി സ്വീകരിക്കുംവിധം കൈമാറ്റപ്രമാണം കരുതിവയ്ക്കുക.

അരുതാത്തത്



∙ മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിരായി വരുന്ന മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം, പൈതൃകം എന്നിവ ഹനിക്കാതിരിക്കുക.



∙ അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കരുത്. വ്യക്തികളുടെ ചിത്രമോ വിഡിയോയോ എടുത്ത് അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്.



∙ ഒടിപി (OTP), പാസ് വേർഡ്, എടിഎം പിൻ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറരുത്.



∙ പൊതുയിടങ്ങളിൽ മദ്യപിക്കരുത്. അനുവദനീയമായ സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റുമിരുന്ന് മാത്രമേ മദ്യപിക്കാവൂ.



∙ സ്പോൺസറുടെ അരികെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടരുത്. ഒളിച്ചോടിയാൽ MOHRE (80060) ഇന്ത്യൻ എംബസി/കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

English Summary: Indian Consulate in Dubai issues guidelines on dos and don’ts for expats