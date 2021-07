അൽ ഐൻ∙ യുവാവ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു പേരെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അൽ ഐനിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. പ്രതിയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary : Man arrested in Al Ain for shooting 3 of his family members to death