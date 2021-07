ഓഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ സൗദിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവർക്കും ഉംറയ്ക്ക് അനുമതി; ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ ഇല്ല

മക്ക ∙ മുഹറം ഒന്നു മുതൽ (ഓഗസ്റ്റ് 9) സൗദിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവർക്കും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അംഗീകൃത ഹജ്-ഉംറ കമ്പനികൾ മുഖേനയായിരിക്കും അവസരം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. തീർഥാടകർ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർക്ക് വിമാനം, ഗതാഗതം, താമസം എന്നിവ നിർദിഷ്‌ട കമ്പനികൾ വഴി ഓണലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

രാജ്യാന്തര തീർഥാടകർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മുപ്പതോളം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹജ്-ഉംറ ദേശീയ സമിതി, മക്ക ഹോട്ടൽ കമ്മിറ്റി എന്നിവയിലെ അംഗമായ ഹാനി അൽ ഉമൈരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശീലങ്ങൾ നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ വിജയകരമായി നടത്തിയ ഹജ്ജിനെ മാതൃകയാക്കി ഉംറയുടെ തുടർ പ്രക്രിയകളും സുഗമമാക്കാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി ഈ രംഗത്തുള്ളവർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 9 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇനിയും അവസരം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശന വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണിത്. പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ലെബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് വിലക്കുള്ള പട്ടികയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

സൗദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 14 ദിവസത്തിനകം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവർക്ക് ഉംറക്കാണെങ്കിൽ പോലും സൗദിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല.

English Summary: Umrah for foreign pilgrims to resume from August 9th