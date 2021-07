സൗദിയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി ഇൻഷൂറൻസ് കരാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും

റിയാദ്∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ 2022 മുതൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇൻഷൂറൻസ് തൊഴിൽ കരാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ (സാമ) സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി.

തൊഴിലാളിക്കും തൊഴിലുടമയ്ക്കും ഗുണകരമാകുന്നതാണ് തീരുമാനം. തൊഴിലാളിക്ക് രോഗം വന്നാലോ പരുക്കേറ്റാലോ ചികിത്സാ ചെലവും അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കും. തൊഴിലുടമ മരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന്നു ആനുകൂല്യവും ശമ്പള കുടിശികയും ലഭ്യമാക്കാം.

ഇതേസമയം ജോലിക്കാരൻ മരിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം അവശനാവുകയോ ചെയ്താൽ പകരം തൊഴിലാളിയെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കുമെന്നതാണ് തൊഴിലുടമയുടെ നേട്ടം. തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കും. ഗാർഹിക മേഖല കുറ്റമറ്റതാക്കി തൊഴിൽ വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഗാർഹിക തൊഴിൽ കരാറുമായി ഇൻഷുറൻസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശയ്ക്ക് മേയ് മാസത്തിൽ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. രണ്ട് വർഷമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി. വീസ പുതുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷൂറൻസ് ‌പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലുടമക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

