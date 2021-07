പിച്ചവയ്ക്കട്ടെ കൃഷിയിലേക്ക്

ദുബായ് ∙ കുട്ടികളിൽ കാർഷിക അഭിരുചികൾ വളർത്താൻ സമഗ്ര പരിശീലന പരിപാടികളുമായി യുഎഇ. കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ കുട്ടികളെ പൂർണസജ്ജമാക്കുകയാണു സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാൻ 29 വരെ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ 6 വയസ്സു മുതലുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 800623, സൈറ്റ്: www.mocd.gov.ae. ദിവസവും രാവിലെ 11നു തുടങ്ങും. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനുസരിച്ച് പരിശീലന പരിപാടികൾ ക്രമീകരിക്കും.

വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസുകൾക്കും ശിൽപശാലകൾക്കും വിദഗ്ധർ നേതൃത്വം നൽകും. കാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ ആശ്രിതത്വം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൃഷിരീതികൾ, ജലസേചനം, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, മത്സ്യം വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയിൽ യുഎഇക്ക് പരമ്പരാഗത അറിവുകളുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം യുവതലമുറയ്ക്ക് പകരാനുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതികൾക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തുടക്കമിട്ടു.

എങ്ങനെ മികച്ച പ്രഫഷനലാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തമാസം 26 വരെ ഞായർ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി പ്രധാനമായും 13 മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. പൊതുസദസ്സിൽ സംസാരിക്കാനും വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള മികവ്, ഉച്ചാരണശുദ്ധി, ശരീരഭാഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാലകളാണ് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകുക.

ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക, ഭക്ഷ്യ മേഖലയിൽ വമ്പൻ പദ്ധതികളുമായി യുഎഇ

ദുബായ് ∙ യുഎഇ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ 41 ഫുഡ് പാർക്കുകളടക്കം തുടങ്ങാനുള്ള 700 കോടി ഡോളറിന്റെ മെഗാ പദ്ധതി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്. 292 ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, 63 കാർഷികോൽപന്ന സംസ്കരണ ക്ലസ്റ്ററുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ കയ്യിലെത്തും വരെയുള്ള വിതരണ ശൃംഖല കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന 353 കോൾഡ് ചെയിൻ പദ്ധതികൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങളോടെ സൂക്ഷിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാനും പദ്ധതികൾ സഹായകമാകും. രാജ്യത്തെ 34 ലക്ഷം കർഷകർക്കു ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പഴം- പച്ചക്കറി സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, നൂതന സംവിധാനങ്ങളോടെ വെയർഹൗസുകൾ എന്നിവ തുടങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയും യുഎഇ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ തളർച്ച മറികടക്കാനും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും.

പദ്ധതികൾക്ക് സാധ്യതകളേറെ

പദ്ധതിക്കു വൻ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നു വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുൾപ്പെട്ട സമിതികൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ- വ്യവസായ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിങ് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. ആത്‌മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്. യുഎഇ-ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യ ഇടനാഴി പദ്ധതിയോട് (ഫുഡ് കോറിഡോർ പ്രോജക്ട്) അനുബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുഎഇ സ്ഥാനപതി ഡോ. അഹമ്മദ് അൽ ബന്നയും പറഞ്ഞു.

English Summary: Ministry of Community Development kicks off Summer Social Platform with Agriculture and Professional Development Hubs.