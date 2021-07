സ്പോൺസർമാരില്ലാതെ 5 തരം വീസകൾ; സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ യുഎഇയിലേക്ക്

ദുബായ് ∙ സ്പോൺസർമാരില്ലാതെ 5 തരം വീസകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ യുഎഇയിലേക്ക്. 1, 2, 3, 5, 10 വർഷം കാലാവധിയുള്ള വീസകൾ ലളിതവും സുതാര്യവുമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നേടാനാകും.

വിദ്യാർഥികൾ, വിശ്രമജീവിതം നയിക്കാൻ എത്തുന്നവർ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർക്കും ഇതു നേട്ടമാകും. വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 600522222 ( അബുദാബി, ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ), 8005111 (ദുബായ്), 0097143139999 (രാജ്യത്തിനു പുറത്തു നിന്നു വിളിക്കേണ്ടവർ).

നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരങ്ങൾ

നിക്ഷേപകർക്കും മറ്റുമാണ് 10, 5 വർഷ വീസകൾ നൽകുക. ഒരു കോടി ദിർഹത്തിൽ കുറയാതെ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംരംഭകർക്കാണ് 10 വർഷ വീസയ്ക്ക് അവസരം. ശാസ്ത്രജ്ഞർ, വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ, കലാ-സാംസ്കാരിക പ്രതിഭകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 10 വർഷത്തെ വീസ ലഭിക്കും.

ഗോൾഡൻ വീസക്കാരുടെ വീട്ടുജോലിക്കാർക്കും വ്യവസ്ഥകളോടെ വീസ നൽകും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപകർ, വ്യവസായികൾ, മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ളതാണ് 5 വർഷത്തെ വീസ. ഇവ പുതുക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്കും സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്കും മറ്റു ഗുണകരമാണ് 1-3 വർഷത്തെ വീസ.

ഉല്ലാസകരമാക്കാം വിശ്രമജീവിതം

വിശ്രമജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന 2-5 വർഷ വീസയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നവരേറെ. 55 വയസ്സ മുതലുള്ള താമസ വീസക്കാർക്കും മറ്റു വിദേശികൾക്കും പങ്കാളിക്കൊപ്പം അപേക്ഷിക്കാം. ആദ്യം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം.

അപേക്ഷകന് 20 ലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള വസ്തുവകകളോ 10 ലക്ഷം ദിർഹം സമ്പാദ്യമോ ഉണ്ടാകണം. ചുരുങ്ങിയത് 20,000 ദിർഹം മാസ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം.

റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ 3 വർഷത്തേക്ക് 20 ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമുള്ളവർക്കും വീസ കിട്ടുമെങ്കിലും സ്വന്തം പേരിലായിരിക്കണം.

