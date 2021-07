അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ മറ്റൊരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ 7 വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും തടവും പിഴയുമുണ്ട്.

ഫെഡറൽ നിയമം 351 അനുസരിച്ച് വാക്കാലോ രേഖാമൂലമോ മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

സമാന ഉദ്ദേശത്തോടെ കുറ്റകൃത്യത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 352 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു വർഷം തടവും 1000 ദിർഹം പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

