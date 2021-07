കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ വ്യാജ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 3 നഴ്സുമാർ അറസ്റ്റിൽ. ജഹ്‌റ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മൂവരും.

വാക്സീൻ നൽകാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയെന്നാണ് കേസ്. 250 മുതൽ 300 ദിനാർ വരെ ഈടാക്കിയായിരുന്നു ഇത്. ഇവരിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ 4 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു.

English Summary: 3 expat nurses held over vaccination for cash scam in Kuwait.